《Radio Star》下周嘉賓「冤家摯友」SHINee Key&珉豪、李碩薰&Tei，最親的人吐槽最狠：「真的不想見到他！」

MBC談話綜藝《Radio Star》將在下週帶來「On Air Mate」摯友特輯，邀請到四位嘉賓SHINee Key和珉豪、SG Wannabe李碩薰和Tei，陣容公開後立即引起期待。

Key和珉豪是演藝圈出名的奇妙摯友，看似冤家對頭、個性愛好完全相反，卻總是離不開彼此。 這次兩人並排坐在一起，Key臉上又露出熟悉的嫌棄表示：「如果我們是在外面相遇，可能一輩子都不會相識。」



珉豪說自己很愛吃水果，有一次獨自把水蜜桃吃光光，Key：「真的太不想見到他了！」珉豪：「他罵得超兇的！」一旁的李碩薰看不下去，吐槽說：「這程度已經是冤家仇人了吧？」



李碩薰曾經是Tei演唱會的合唱團成員，兩人相識已經18年之久。 Tei爆料李碩薰過去的表演風格和現在大不同、會加入手勢和wink，碩薰趕緊握住他的手：「你意外地知道很多耶！」



《Radio Star》本週因國家哀悼期停播一次，將在下週三11月9日恢復正常播出，有這四個人在一定超有趣啊：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞