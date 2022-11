《Radio Star》下周嘉賓「冤家摯友」SHINee Key&珉豪、李碩薰&Tei，最親的人吐槽最狠：「真的不想見到他！」

MBC談話綜藝《Radio Star》將在下週帶來「On Air Mate」摯友特輯,邀請到四位嘉賓SHINee Key和珉豪、SG Wannabe李碩薰和Tei,陣容公開後立即引起期待。

Key和珉豪是演藝圈出名的奇妙摯友,看似冤家對頭、個性愛好完全相反,卻總是離不開彼此。 這次兩人並排坐在一起,Key臉上又露出熟悉的嫌棄表示:「如果我們是在外面相遇,可能一輩子都不會相識。」



珉豪說自己很愛吃水果,有一次獨自把水蜜桃吃光光,Key:「真的太不想見到他了!」珉豪:「他罵得超兇的!」一旁的李碩薰看不下去,吐槽說:「這程度已經是冤家仇人了吧?」



李碩薰曾經是Tei演唱會的合唱團成員,兩人相識已經18年之久。 Tei爆料李碩薰過去的表演風格和現在大不同、會加入手勢和wink,碩薰趕緊握住他的手:「你意外地知道很多耶!」



《Radio Star》本週因國家哀悼期停播一次,將在下週三11月9日恢復正常播出,有這四個人在一定超有趣啊:



