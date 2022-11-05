《Radio Star》下周嘉宾「冤家挚友」SHINee Key&珉豪、李硕薰&Tei，最亲的人吐槽最狠：「真的不想见到他！」

MBC谈话综艺《Radio Star》将在下周带来「On Air Mate」挚友特辑，邀请到四位嘉宾SHINee Key和珉豪、SG Wannabe李硕薰和Tei，阵容公开后立即引起期待。

Key和珉豪是演艺圈出名的奇妙挚友，看似冤家对头、个性爱好完全相反，却总是离不开彼此。 这次两人并排坐在一起，Key脸上又露出熟悉的嫌弃表示：「如果我们是在外面相遇，可能一辈子都不会相识。」



珉豪说自己很爱吃水果，有一次独自把水蜜桃吃光光，Key：「真的太不想见到他了！」珉豪：「他骂得超凶的！」一旁的李硕薰看不下去，吐槽说：「这程度已经是冤家仇人了吧？」



李硕薰曾经是Tei演唱会的合唱团成员，两人相识已经18年之久。 Tei爆料李硕薰过去的表演风格和现在大不同、会加入手势和wink，硕薰赶紧握住他的手：「你意外地知道很多耶！」



《Radio Star》本周因国家哀悼期停播一次，将在下周三11月9日恢复正常播出，有这四个人在一定超有趣啊：



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