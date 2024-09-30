SHINee成員溫流個人FAN-CON海外首站11/2在台北：太想念台灣粉絲 時隔三個月再度登台開唱

溫流首次FAN-CON巡演開跑 11/2台北TICC開唱

在今年9月3號以迷你3輯《FLOW》回歸的溫流(ONEW) ，於7月結束首次個人粉絲見面會2024 ONEW FANMEETING 亞洲巡迴後，此次將帶來

《2024 ONEW FAN CONCERT「Hola!」in TAIPEI》以FAN-CON的形式與台灣的粉絲見面！

溫流首次個人FAN-CON新作品舞台不可錯過

溫流的首次FAN-CON，從10月開始由首爾出發，在台灣粉絲熱烈支持及主辦單位強力邀請下，終於確定追加台北場的演出，將於11/2來到台北國際會議中心與台灣的粉絲們再相聚，而這次FAN-CON主題「Hola！」在西班牙語中是「你好」的意思，除了是專輯中的新作品外，更代表著溫流透過此次演出向台灣粉絲們開心的打招呼！期待與大家再次相聚，這次的FAN-CON不僅可看到迷你3輯《FLOW》中收錄的歌曲舞台，更有許多精心策劃的互動環節，寵粉程度絕對讓粉絲JJINGGU們大呼過癮。



FAN-CON海外首站在台北 期待與台灣粉絲再相聚

此次台北場演出也是繼10月5日至6日在首爾奧林匹克手球競技場後的海外第一站。《2024 ONEW FAN CONCERT「Hola!」in TAIPEI》將於11月2日(六)在TICC台北國際會議中心舉行，票價分為NT.5880／ NT.4880 ／ NT.3880／NT.2880，門票將於10月7日中午12點在KKTIX開賣，更多購票詳情請洽主辦單位開麗娛樂官方臉書。



《2024 ONEW FAN CONCERT「Hola!」in TAIPEI》

演出日期：2024/11/02（六）

演出時間：晚上18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：台北國際會議中心(TICC)

票價：5880/4880/3880/2880

售票系統：KKTIX

售票時間：2024/10/07（一） 中午12點開賣

主辦單位：開麗娛樂

粉絲福利：SOUND CHECK、簽名海報、海報、小卡 (各票價相對應福利抽獎

活動，請參見售票公告資訊)

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