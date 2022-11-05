不是《尹食堂3》是「李食堂1」或其它？韓媒報導強調「新食堂」，崔宇植有望加入

難道常務要篡位了嗎～～還是希望尹老師也在啊！

3日才有‎媒體報導《尹食堂》第三季恐怕無法原班人馬回歸‎，今（5）日JTBC一篇相關報導似乎藏有玄機，似乎透露尹汝貞不會出演，而崔宇植會加入。

今日JTBC報導「崔宇植也要加入羅暎錫的新『食堂系列』」，表示多名演藝圈人士透露崔宇植為了出演新食堂系列做了行程調整，更提及李瑞鎮、鄭有美與朴敘俊也正在討論演出，幾乎是《尹STAY班底》。



然而該報導隻字未提尹汝貞與《尹食堂》，僅提到崔宇植過去並非《尹食堂》一員而是《尹STAY》成員，且強調是「新食堂系列」，不難讓人好奇：難道就是尹汝貞行程上無法配合嗎？



回顧最早相關報導，‎《MK體育》10月27日報導tvN相關人士透露羅暎錫PD正在準備國外經營餐廳的計畫，「還在初期企畫階段，題目、時間與具體內容都未定」，僅稱節目是「《尹食堂》衍生節目」，不過同一天的《StarNews》‎倒直接稱《尹食堂》正在準備全新一季，本月3日則更進報導「看不到完整體」。

《StarNews》稱節目製作組已選定12月初開拍的地點，JTBC則說「新食堂」目標在明年第一季播出，將由《西班牙寄宿》張恩靜PD與羅PD共同執導。

假使尹汝貞行程上無法配合，沒辦法加入羅PD新節目，「尹食堂」會變成「李食堂」讓李瑞鎮常務晉升社長嗎？還是會有其它新名字嗎？還有待tvN官方正式宣布。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞