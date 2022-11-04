《Blind》今明結局！未解之謎尚有：項鍊誰送的、日料師的身分、小丑記號的意義

到底還會不會再反轉哩～

由玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演的《Blind》（局中人）今明兩天將於韓國完結。僅剩2集，卻仍有許多未解之謎？

*前情提要： 真相只有更殘酷！《Blind》反轉沒停！大魔王話中有話揭毛骨悚然真相，巫女預言亦成線索（EP.14）

項鍊誰送的

從柳成勳（河錫辰 飾）的回憶可知，自己與鄭允宰（朴智彬 飾）的同款項鍊都來自於允宰姐姐鄭允庭，在三人即將轉院至希望育幼院之時，允庭親自替大家戴上。



而後允庭遇害後與項鍊一同被埋葬，允宰的項鍊在被瘋狗沒收後，柳成勳把自己項鍊轉送允宰。柳成勳被收養後，和允宰一同洗腦成俊（玉澤演 飾）才是允宰，同時送了柳成俊項鍊。



奇怪的是，曹恩枝（鄭恩地 飾）的媽媽曹仁淑（趙妍熙 飾）怎麼會說項鍊是她送允宰的？難道是允宰的項鍊被沒收後，曹仁淑再從瘋狗那邊找回來給他？不過有那麼簡單嗎？



日料師的身分

日本料理師傅李政洙（吳承允 飾）的哥哥已被證實是已故的24號李慶洙，比起柳成勳和鄭允宰曾親身經歷恐怖之事，李政洙並非親身經歷卻也加入復仇計畫？動機似乎說不太過去。



不少網友發現李政洙與允宰狀似親暱，且李政洙曾說：「不能讓那個人（允宰）自己下地獄。」難道兩人是戀人關係嗎？除此之外，24號的屍體又在哪裡呢？



羅國熙領養的動機

柳成俊的母親衛福部長羅國熙（趙京淑 飾）究竟做了什麼也遭報復？目前僅知羅國熙曾賄賂裴製作人（趙勝淵 飾）不要將希望育幼院黑幕洩露，尚未知她還涉入希望育幼院事件多深。



她和瘋狗、廉局長（鄭仁基 飾）明顯是舊識，再加上她是衛生保健、兒童福利專業者，難道是她中介孩子的遺體送去做解剖實驗？但她為什麼在希望育幼院關門後，要收養其中的孩子柳成勳呢？



小丑記號

到目前為止，已可推測是鄭允宰下手殺害被害者，柳成勳再用精湛的刀工替被害者割開嘴角形成特殊的「小丑記號」，然而柳成勳做此記號的用意為何？和他自己的恐怖經歷有關係嗎？

由於「大魔王」究竟是誰不停反轉，從鄭萬春、柳成俊、崔司機、李政洙、鄭允宰到柳成勳，又因為海報的安排都有所意涵‎，上頭曹恩枝半掩柳成俊的視線想讓他「Blind」（有盲點、變盲目），因此網友不禁問：「難道曹恩枝才是大魔王嗎？還是她也是共犯？」



另外，電視台tvN今早發布了一支15集先公開影片，柳成勳問柳成俊「猜猜看我下一步要做什麼」，如此大膽的挑釁，想必有極大的自信繼續復仇計畫，他會做什麼呢……



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