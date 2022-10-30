真相只有更殘酷！《Blind》反轉沒停！大魔王話中有話揭毛骨悚然真相，巫女預言亦成線索（EP.14）

《Blind》（BLIND局中人）昨晚韓國播出了最新一集第14集，海外也陸續在今早上架。新的內容可以說是「又反轉了」……

（以下涉及劇透）



鄭允宰（朴智彬 飾）被逮捕拘留，不願認罪一直願左右而言他，看著柳成俊（玉澤演 飾）沒轍的樣子彷彿當作樂趣。柳成勳（河錫辰 飾）出面之後出現了變化，柳成俊找到了鄭允宰犯罪影片，除此之外，鄭允宰和柳成勳見面時說了一句：「你應該不會背叛我吧？」開啟了毛骨悚然的疑雲。



鄭允宰一點一滴的釋放線索給柳成俊，「遊樂園」、「項鍊」等關鍵詞讓柳成俊回到了遙遠且深忘的過往，原來，柳成俊是被鄭允宰推下溜滑梯摔傷腦袋的，在柳成俊懷疑哥哥喊的「允宰」是自己時，鄭允宰出現答「是」，。



而項鍊是怎麼回事？柳成俊沒有從柳成勳口中聽見答案，而是被鄭允宰推下樓硬生生想起……是柳成勳把允宰的項鍊掛到自己身上，還說自己是從希望育幼院被領養的……



顯然真相只有更加殘酷，此集更透露許多哥哥柳成勳的怪異舉止，包括主動想幫忙問訊時閃過的發光眼神，還有他弱弱的威脅裴製作人公開希望育幼院悲慘始末。難道，真正的大魔王是柳成勳，不是鄭允宰？權京子巫女回顧當年的預言，顯然也成了觀眾的重要線索──受害者的嘴都是柳成勳割的？



從預告顯示，柳成勳可能才是復仇大計的主事者，鄭允宰只是執行。而24號的弟弟李政洙又在裡頭扮演什麼角色？



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