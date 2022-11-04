《粉紅謊言》身材勁爆男嘉賓秘密公開，竟與「19禁」有關！女嘉賓坦言早已認出，韓網反應兩極化

Disney+戀綜《粉紅謊言》本週公開了「顏值擔當」男嘉賓姜太陽的秘密，沒想到除了成人片女演員之外，還有另一個跟19禁相關的人！

《粉紅謊言》是部讓有故事的青春男女們拋開偏見、為了「愛」而允許說謊的戀愛真人秀，想測試男男女女們能否不看對方的條件及背景，僅看對方本身而愛上對方。



其中一位化名「姜太陽」的男出演者引起不少關注，他在泳池派對那期壓軸登場，健美又帥氣的外形立即吸引所有女出演者關注，也引起男生們一陣嫉妒和警戒XD



姜太陽自稱是學現代舞出身、目前當皮拉提斯教練，待人溫柔、和韓多溫的互動也超甜，讓不少觀眾產生好感，也超好奇這麼完美的他究竟有什麼不可告人的秘密！



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本週終於公開太陽的秘密，果然讓不少人驚呆：原來他是19禁公演的舞者，而且是女性限定、會和觀眾互動撫摸的那種！



姜太陽表示他是帶著職業自信踏上舞台，但很多人沒看過演出就大肆批判：「我認為這種演出也是有藝術性的。 也許很難讓人理解，但如果有人願意不帶偏見地看待我，真的願意把我的一切都給她。」



剛剛和太陽約會、對他很有好感的朴荷娜看到這一秘密後陷入震驚和混亂，MC們也全部驚得張大嘴巴，而富家女姜多海竟早就說曾經見過太陽，這是有多常去看秀啊XD



節目播出後在韓網引起熱烈討論，有人表示根據舞台片段來看應該是猛男秀Wild Wild：「我去看過，他是跳舞最好的那個所以記得」、「猛男秀不會像Magic Mike那樣塞錢，但會只用帽子擋住中間、前後都暴露著進入觀眾區跳舞」、「只是尺度大而已，但並不低俗，是各方面都很專業的表演」 、「又沒有違法，有何不可」、「演員也會拍床戲吻戲呀」、「身材真的好棒」、「這不是超賺嗎」。

也有人表示無法接受：「作為職業是尊重的，但作為戀愛對象就算了」、「不止是表演，還要給很多人摸耶」、「我連去看這種表演的人都接受不了，價值觀不同」、「如果是朋友就完全無所謂，但戀人的話真的無法」。

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