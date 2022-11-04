朴敘俊＆韓韶禧主演《京城生物》日前才剛殺青！已確定製作第二季，將在明年初進行拍攝！

3日，據韓媒 스타뉴스 報導：「《京城生物》確定製作第二季，將於明年初進行首次拍攝。」

《京城生物》是一部生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。



「大勢演員」朴敘俊和韓韶禧被選爲男女主角。劇中，朴敘俊飾演北村最著名的資產家兼京城第一情報通「張太尚」，也是典當鋪「金木堂」的老闆，將引領劇情發展；韓韶禧飾演傳聞中的尋人專家「尹彩玉」，為了尋找於十年前失蹤的母親的下落而來到京城，進行演技變身。

此外，還有秀賢、金海淑、魏嘏雋、趙漢哲、朴志煥等「值得信賴的演員」加入，加上是由《Stove League》鄭東允導演＋《浪漫醫生金師傅》系列電視劇集的姜銀慶編劇合作打造，這華麗的陣容備受期待。



而《京城生物》第一季在10月底殺青，預計在明年中旬在 Netflix 上公開。在第一季尚未揭開神祕面紗的情況下，已提前確定製作第二季。

박서준 × 경성크리처

오늘 시즌1 막촬

서준이 고생마나따 ㅠㅠ

시즌2도 남아있다면 ㅎㅇㅌ!!!

그나저나 소희님랑 케미 모야 ㅠㅠ

벌써 기대된다 ㄷㄱㄷㄱ pic.twitter.com/6H1Ibl0RwB — sojjuny88 (@sojjuny88) October 22, 2022

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