传金赛纶为支付和解金赔偿款掏空所有钱，在咖啡店做兼职

演员金赛纶的近况被曝光。

今年5月，金赛纶因醉酒驾驶、撞坏街边公共设施后被群众举报，虽然饮酒测定结果测出了血液酒精浓度数值，但金赛纶希望采血，后期血检结果也确认她酒驾。 金赛纶公开道歉，并表示将暂停一切演艺活动以示自省。 而11月3日，知名娱记出身的YouTuber李振浩通过个人YouTube频道以「女演员金赛纶掏空财产的真正理由」为题曝光了金赛纶的近况。



李振浩表示：「我谘询了直接和金赛纶谈过话的朋友，金赛纶自己透露正在朋友的咖啡店里做兼职。 她称之前挣的钱全都用在了事故处理、和解金和赔偿款上，没办法才出来兼职。 不过这位朋友也不知道金赛纶到底在哪家咖啡店工作，而且这仅仅是金赛纶自己说的，我问了相关的人，大家都说不知道，很惊讶。 」李振浩还转述了相关人士的话语，称金赛纶真的在咖啡店打工的可能性极低，「相关人士还说金赛纶从小就当演员，可以说毫无社会经验，不太可能去咖啡店打工。 如果真的有在兼职，不可能连一张照片都没有。 」



自5月之后，金赛纶暂停了所有工作，她出演的Netflix电视剧《狩猎犬们》也因她的缘故制作延期，片商表示会删减掉她的戏份。 此外，这两日金赛纶距酒驾事故时隔6个月更新IG，照片中惊现电子烟，她随后删掉了PO文，又一次引发民众热议。



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