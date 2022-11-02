[分集劇情]《王后傘下》收視新高〜世子殞命引發宮中大亂鬥！金惠秀畫中驚見元孫受害真相！（EP6）

[有雷]《王后傘下》世子的離世同時宣告宮中鬥爭正式展開！本集的收視率也不負眾望衝破十位數！各方勢力對世子之位虎視眈眈，而讓世子丟了性命的真正原因似乎也有了端倪，依照大妃的意思大家把矛頭指向金惠秀，為了自己與世子的最後約定，金惠秀除了照顧自己的四子外更要保護元孫！

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《王后傘下》中殿（金惠秀飾）與殿下（崔元英飾）痛失親兒但仍守住了廢黜一事，殿下宣布王位先行保留而不急著選擇下一任世子，不過此時各方勢力卻開始了明爭暗鬥。大妃抓住了原本負責醫治世子的權醫官，雖然他閉口不言世子是否有使用宮外藥材，不過他竟與黃貴人（玉子妍飾）暗通款曲，一個畫面暗示了兩人有特殊情感，黃貴人也與父親招認自己的確動了手腳。



原本咄咄逼人的領議政（金義聖飾），打著調查世子之死真相的名義，甚至還私自審問中殿旁的尚宮，令中殿震怒不已直奔現場搶人。領議政聽到自己女兒黃貴人也可能捲入後，突然取消了公開審問權醫官的場合，這令中殿開始起疑。而世子非死於疾病而是被毒殺的傳聞四起，每位后宮也開始為自己的兒子鋪路，尋找合作的勢力，推動選賢制度讓庶子也可能成為繼位人選。而中殿也要讓自己的四位大君們繃緊神經，做好成為君主的準備。



領議政威脅了與用藥相關的下人們，要他們在審判中作證世子的確有使用外來藥材，權醫官口風很緊依舊一語不發，領議政在殿下前導向中殿指使醫官進而害死世子，中殿則提醒殿下，領議政不斷提倡廢黜，看來非常期待世子死亡，甚至現在對中殿開始誣陷，心態可議。中殿甚至提起前任死亡的世子，表示兩任世子皆遭到外力殺害並非死於血虛厥疾病。此舉令大妃（金海淑飾）怒嗆「就是討厭妳位居中殿」！



世子死後，世子嬪似乎情緒不穩，甚至表示元孫最近時常嘔吐生病，讓她感到生命受威脅，於是中殿收留她們來到中宮殿就近照顧。中殿強打精神與小元孫親近，還親自試菜確認無毒後，餵小元孫吃點心。從元孫可愛的圖畫裡，發現了有位尚宮要元孫保守秘密，拿著沾有毒物的銀針刺他，中殿緊急掀起小元孫的外衣，身上的確有好多針孔！再看看剛剛元孫使用過的湯匙，竟開始產生毒物反應變黑！中殿立刻抱起元孫要他全吐出來！究竟是誰狠心要毒殺元孫？



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