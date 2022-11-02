「關於被拷問的受害者家屬復仇」網評《爭鋒相辯》為非典型律政劇獲上千人轉發

鄭麗媛與李奎炯主演的Disney+《爭鋒相辯》，在首播期間討論度相較同期韓劇並不高，然而完結過後推特卻出現一篇評論，罕見的獲得3000多人轉推。

「哇，Disney+《爭鋒相辯》，還以為是最近很常見的律政劇呢。」該文還提到《爭鋒相辯》的反轉──關於被拷問的受害者家屬復仇。（為避免暴雷，在此不全面翻譯）



從轉推的內容來看，部分網友原先都沒有看過，是經過這篇短文產生了興趣，例如「好好奇啊」、「演員是鄭麗媛的話，感覺可以信任」。一些轉推也可以看出某些韓國網友因為《雪降花》，疑似扭曲威權時代歷史的關係並不信任Disney+（‎先前相關報導），所以對於Disney+能寫出《爭鋒相辯》這樣的作品相當訝異。

本站曾寫過《爭鋒相辯》最後一篇分集劇情，標題‎〈原來《爭鋒相辯》表面上是律政劇，實則傳達轉型正義*〉就是想表達《爭鋒相辯》真正想訴說的故事。從頭看到尾，你會漸漸發現劇中替弱勢族群辯護的案子都只是支線，原來想替威權時代的受害者們申冤才是全劇主軸。



劇終之後回頭看看第7集李奎炯的哭喊，感觸也會更加深刻。左時白（李奎炯 飾）：「當我過得很辛苦，對著天空大喊『媽的！為什麼我的人生那麼悲慘？』的時候，遇見了那個女人，那個女人對我來說是救贖和信仰，可是我失去了她。這世界沒有神，活著呼吸的每一刻對我來說，都像是活在地獄，我在30年前已經死了。」



飾演「韓達才」的演員鄭民成在殺青時說出《爭鋒相辯》真正的盼望：「我們電視劇隨著『開始辯論』這句話結束了，但希望『辯論』能延續，帶給無辜犧牲的人們慰藉。」飾演申致植的金相浩也說：「受到國家或公權力迫害的人們復仇，我收到這樣的劇本特別喜歡，希望不要再發生這種心痛的事了。」



「記得的人消失了，真相也會跟著消失。」這是普遍被認為貫穿《爭鋒相辯》的一句重要台詞，也是為什麼韓國直至今日仍不斷推出拷問、民主化題材的影劇的原因吧？從《南營洞1985》、《1987：黎明到來的那一天》（1987：逆權公民）、《耀眼》、《五月的青春》……到《爭鋒相辯》。



（*根據台灣《全國法規資料庫》，是平復司法不法及行政不法、還原歷史真相，並促進社會和解之意。）

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