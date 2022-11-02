《換乘戀愛2》這一對真的復合了！娜妍私照裡重新戴上情侶對戒

TVING戀綜《換乘戀愛2》人氣女李娜妍看來真的是和前任復合了。

這兩日韓國各大貼吧出現了李娜妍出演JTBC Golf某節目後的認證照，照片裡李娜妍站在兩位嘉賓中間，用手托住臉做出花朵模樣，而她左手無名指上戴了一枚戒指，這就引發了廣大民眾的關注。 因為這枚戒指是她和前任南熙斗的情侶對戒。 兩人因《換乘戀愛2》成功復合，再次戴回了對戒。



觀眾們知道戒指是對戒還是因為《換乘戀愛2》，娜妍在「X ROOM」里回憶前任以及坦露心聲時提及過此戒指，這是她和南熙斗剛交往時買的對戒，因是Cartier，一枚戒指就要300多萬（韓幣）。 娜妍還表示：「對戒戴了差不多有3年，我們把它當做結婚戒指，原以為我倆會結婚的。 」 南熙斗解釋娜妍想要買對戒，而他在慎重考慮之後才下定決心買下，看來當時兩人確實都抱著今後要結婚的態度。 南熙斗回想起與娜妍交往時的點滴，忍不住落淚，在節目中爆哭。



好在《換乘戀愛2》讓這對情緣未了的情侶重逢，娜妍和熙斗重新確認了對對方的愛意，在最終選擇時互選，復合成功。當時有網友和觀眾懷疑兩人有劇本才選擇復合，現在看到娜妍私下也戴著對戒，才相信兩人又回到了甜蜜戀愛時期。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞