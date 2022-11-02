[分集剧情]《王后伞下》收视新高〜世子殒命引发宫中大乱斗！金惠秀画中惊见元孙受害真相！（EP6）

[有雷]《王后伞下》世子的离世同时宣告宫中斗争正式展开！本集的收视率也不负众望冲破十位数！各方势力对世子之位虎视眈眈，而让世子丢了性命的真正原因似乎也有了端倪，依照大妃的意思大家把矛头指向金惠秀，为了自己与世子的最后约定，金惠秀除了照顾自己的四子外更要保护元孙！

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《王后伞下》中殿（金惠秀饰）与殿下（崔元英饰）痛失亲儿但仍守住了废黜一事，殿下宣布王位先行保留而不急著选择下一任世子，不过此时各方势力却开始了明争暗斗。大妃抓住了原本负责医治世子的权医官，虽然他闭口不言世子是否有使用宫外药材，不过他竟与黄贵人（玉子妍饰）暗通款曲，一个画面暗示了两人有特殊情感，黄贵人也与父亲招认自己的确动了手脚。



原本咄咄逼人的领议政（金义圣饰），打著调查世子之死真相的名义，甚至还私自审问中殿旁的尚宫，令中殿震怒不已直奔现场抢人。领议政听到自己女儿黄贵人也可能卷入后，突然取消了公开审问权医官的场合，这令中殿开始起疑。而世子非死於疾病而是被毒杀的传闻四起，每位后宫也开始为自己的儿子铺路，寻找合作的势力，推动选贤制度让庶子也可能成为继位人选。而中殿也要让自己的四位大君们绷紧神经，做好成为君主的准备。



领议政威胁了与用药相关的下人们，要他们在审判中作证世子的确有使用外来药材，权医官口风很紧依旧一语不发，领议政在殿下前导向中殿指使医官进而害死世子，中殿则提醒殿下，领议政不断提倡废黜，看来非常期待世子死亡，甚至现在对中殿开始诬陷，心态可议。中殿甚至提起前任死亡的世子，表示两任世子皆遭到外力杀害并非死於血虚厥疾病。此举令大妃（金海淑饰）怒呛「就是讨厌你位居中殿」！



世子死后，世子嫔似乎情绪不稳，甚至表示元孙最近时常呕吐生病，让她感到生命受威胁，於是中殿收留她们来到中宫殿就近照顾。中殿强打精神与小元孙亲近，还亲自试菜确认无毒后，喂小元孙吃点心。从元孙可爱的图画里，发现了有位尚宫要元孙保守秘密，拿著沾有毒物的银针刺他，中殿紧急掀起小元孙的外衣，身上的确有好多针孔！再看看刚刚元孙使用过的汤匙，竟开始产生毒物反应变黑！中殿立刻抱起元孙要他全吐出来！究竟是谁狠心要毒杀元孙？



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