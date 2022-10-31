尹恩惠、孙浩俊、Uie、效定搭档登山综艺《吉力马札罗》初见面超尴尬！达成协议喊孙浩俊「姐姐」

完全被粉丝猜中，四个人怕生有够可爱，浩俊眼神一直飘XDD

由尹恩惠、孙浩俊、Uie、Oh My Girl效定出演的tvN全新旅游型综艺节目《人生至少一次，吉力马札罗》已於29日开播，首集先献上精彩全集片花，再带观众回到他们相识的第一天。



在开播前，就有不少尹恩惠、孙浩俊、Uie的粉丝提到三人都很「怕生」，尤其是孙浩俊，孙浩俊的怕生可是韩国演艺圈里鼎鼎有名的啊！果不其然，四个人首次见面的时候彼此都很尴尬，最好笑的也就是孙浩俊登场的时候了。

尹恩惠、Uie和效定分别是一二三代女团出身，都是女生也有爱豆话题打破隔阂，但孙浩俊就不一样了（其实孙浩俊也曾是爱豆出身，快看他们四人共通点）。回顾孙浩俊与工作人员首次开会，他一听工作人员说明搭档都是女生的时候，便面有难色扶著头，有苦难言……



来到「山岳会」集合地点，孙浩俊还在外头纠结了一下。看著僵硬著走进来的他，尹恩惠马上笑出来：「他好像是最尴尬的呢！」Uie看他坐立难安也忍不住爆笑出来。



以年纪开启话题，效定和Uie决定喊尹恩惠姐姐，又因为尹恩惠和孙浩俊同年，Uie调皮的对孙浩俊喊：「姐姐？」孙浩俊眼神再度飘移，点了点头：「就喊姐姐吧！」



后续选队长也相当有趣，尹恩惠直指著孙浩俊当队长，孙浩俊连忙摇头表示自己很被动，马上就被效定建议当副队长了。好笑的是，Uie自告奋勇要帮忙拿行李，孙浩俊身为唯一男性不好意思的喷笑：「那我成什么了……」



光看完这段行前会议就让观众笑到不行啊，推特网友说：「孙浩俊会不会是装蒜卖萌」「然后就变成四姐妹了」「（孙浩俊）特别有Sense、特别搞笑，根本是最棒的谐星……」

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