回顧《爭鋒相辯》最後粉紅泡泡，終映鄭麗媛&李奎炯不約而同對角色喊「辛苦了」，花絮依舊CP感滿滿

Disney+《爭鋒相辯》26日已完結，製作組釋出了最後一支花絮影片包含終映感言，男女主角鄭麗媛與李奎炯依舊瀰漫著CP感，讓觀眾直呼捨不得劇終。

先回顧最後一集粉紅泡泡，雖然盧昔意（鄭麗媛 飾）和左時白（李奎炯 飾）沒有像前幾集有肢體接觸，但對彼此釋懷的他們，又恢復了鬥來鬥去「爭鋒相對」的可愛互動。

純愛奶奶記住了盧昔意曾說想和左時白結婚的話，左時白聽了嘴角抽動一下。一出病房左時白就問盧昔意：「我們要結婚了嗎？要在哪裡辦婚禮？」花天墜地的講著婚禮要辦什麼形式，盧昔意意興闌珊的回答「不錯啊」、「可以」，看電梯要來了便直接打斷他，不過左時白進電梯還是繼續講：「大海婚禮怎麼樣？章魚大叔當司儀？」



全劇結尾，盧昔意與左時白帶著純愛奶奶出席殷定護再審，奶奶以為是要參加希竣小學畢業典禮，說了一句：「有像你們這樣的年輕爸媽去參加，他一定更開心。」開庭前，盧昔意爸爸指著左時白說是奶奶兒子，奶奶回應：「唉唷，他的未婚妻坐在旁邊呢！」盧昔意爸爸馬上順著說：「他未婚妻等一下會做很帥氣的事情。」難道相見禮都辦了嗎？爸爸也懂？



最後一支花絮，在左時白對盧昔意提議(?)婚禮的場面，李奎炯又加戲了，一進電梯隨興唱起歌來：「Under the sea～」自己也覺得很好笑，和鄭麗媛雙雙笑著走出來，鄭麗媛還捏了捏他肩膀呢！



終映感言，鄭麗媛和李奎炯不約而同對自己演的角色喊辛苦了，鄭麗媛：「辛苦了辛苦了，以後打起精神好好過生活吧……」李奎炯：「承受著巨大的痛苦，左時白也辛苦……辛苦了。」不論是影片還是IG、Naver Post發布的文字感言，兩人都表達了對工作人員與觀眾的感謝，李奎炯更特別感謝搭檔鄭麗媛。





很可惜的是，隨著感言發布的照片，都找不到影片裡拍的勾手合照！到底在誰手上，快交出來吧！不過也沒關係，李奎炯經紀公司ACE FACTORY在劇終前夕可是釋出了更多棚拍雙人照，李奎炯搞笑玩鄭麗媛頭髮XDDD



▼最後一支花絮與終映感言影片



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