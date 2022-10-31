你也買了這場早鳥票嗎~金在中堅守約定開唱，與粉絲相約明年3月4日

韓國人氣歌手金在中原訂於2020年3月在台北舉辦演唱會，但因為疫情整整延遲三年，日前已公布將於2023年3月4日在台北國際會議中心舉辦因疫情延期的演唱會，先前已購票的粉絲笑稱這是等待最長時間的「早鳥票」。

金在中在2020 年發行的第二張迷你專輯《愛謠》展現了擅長的感性抒情曲，而今年9月繼 2016 年發行的正規二輯《 NO.X 》之後時隔 6 年再度發行的正規專輯《BORN GENE》, 是送給粉絲們的禮物，包括主打歌《NOBODY LIKE YOU》在內共有8首歌曲，主打歌《NOBODY LIKE YOU》是一首充滿活力的爵士鼓和感性的吉他聲組合，讓人留下深刻印象的歌曲。



為了感謝粉絲的等待和支持，這次演唱會準備的更多元，將帶來獨一無二、屬於金在中獨有的音樂！若持原票券要進行退票者，可於2022年11月15日前向ibon售票系統進行全額退票，之後將再重新售票。

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活動日期：2023年03月04日（六） 下午6點 開演

活動地點：TICC臺北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站

主辦單位 : 崢嶸歲月香港娛樂

執行單位 : 希林國際 Chillin International / 希林娛樂

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