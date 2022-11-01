警方掌握「梨泰院踩踏事件」事發點周圍52處監控+44名目擊人證詞！有人喊「推吧」，故意推搡屬實或受處罰

韓國警方正全力調查「梨泰院踩踏事件」。

10月29日晚梨泰院舉辦萬聖節活動，途中突發踩踏事故，目前死亡人數已升至154人，另有132人受傷，其中36人為重傷。 據悉這是自2014年「世越號」客輪沉沒事故發生以來，韓國發生的最嚴重的公共安全事故。

30日韓國警方通報已就梨泰院踩踏事故成立了由科學調查組、受害者保護組和專門調查組三個小組構成的475人專案調查本部。 31日警方再次通報，表示已經掌握了事故發生當時周圍42處共52台監控錄像，將對此進行分析。 同時警方還詢問了包括受傷者、目擊者在內的44人，重新梳理了事故發生時的情況。 而對於事故發生之後，網路上爆出的對受害者的侮辱性留言等，警方也透露正在大量清理刪帖中，情節惡劣者有可能會受到處罰。

另外，事故現場的目擊者和生存者之中也傳出了有人故意推搡的證詞，他們表示聽到事故發生前後有人喊「推！推！」、「我們這邊力氣更大，推吧」以及「韓國男人群裡還夾雜著外國人」、 「一定要抓住戴兔子發帶的男人」等，疑似有人故意引發推搡，最終大致人群如多米諾骨牌般倒下，被壓在下面的人們根本無法動彈，釀成了此次的慘劇。 國家搜查本部部長南久準（音譯）透露，截止至目前為止事故還在調查中，尚未有任何嫌疑對象。 但如若目擊者和生存者證詞為實，故意推搡的人將要負刑事責任。

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