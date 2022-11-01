IU與媽媽真實關係曝光？在外大巨星、在家是平凡小知恩！照樣被訓、跟媽媽吵吵鬧鬧XD

有沒有想起你的家人～

先前IU登上競技場開唱，不只吸引廣大粉絲搶票朝聖、連演藝圈也來了多位明星好友、其中還不乏迷妹迷弟們！像是好姐妹劉寅娜、李準基、金秀賢、BTS柾國、TWICE 志效＆定延等。無論是大眾、還是圈內同事、好友、前後輩等，都被知恩給圈粉～



《The Golden Hour：在橘色太陽下》演唱會結束後，仍讓粉絲魂牽夢縈著～IU感受到粉絲的心情，最近在官方YouTube頻道放上演唱會紀錄影片，記載這場盛事的準備點滴、幕前幕後隱藏的記事。



不只明星寵粉、IU媽媽也是時常送上超好粉絲福利！到達演唱會現場的粉絲發現，每個座位上都放著鬆軟坐墊，原來是知恩媽媽特地準備，擔心天冷加上久坐、讓粉絲不舒服，因而專程挑選製作，且結束後還能帶回家、當作紀念品，大家得知後都被伯母暖到不行。



아이유 콘서트에 가면 저렇게 푹신푹신한 방석에 앉아 노래를 들을 수 있다고 한다.

힘지어 기념품으로 가져가도 된다고...



아이유 하고싶은거 다 해pic.twitter.com/kDyP0Xflnu — 천칭 (@ch__1020) September 17, 2022

不過IU後來透露，在決定坐墊顏色為薄荷綠後，又反悔跟媽媽說：應該要做橘色和粉色！結果遭來媽媽一頓訓：已經拿去做不能改了！知恩事後笑著分享這件趣事、曝光母女日常對話，才讓大家笑說：大明星在家還是會被媽媽念的！



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