警方掌握「梨泰院踩踏事件」事发点周围52处监控+44名目击人证词！有人喊「推吧」，故意推搡属实或受处罚

韩国警方正全力调查「梨泰院踩踏事件」。

10月29日晚梨泰院举办万圣节活动，途中突发踩踏事故，目前死亡人数已升至154人，另有132人受伤，其中36人为重伤。 据悉这是自2014年「世越号」客轮沉没事故发生以来，韩国发生的最严重的公共安全事故。

30日韩国警方通报已就梨泰院踩踏事故成立了由科学调查组、受害者保护组和专门调查组三个小组构成的475人专案调查本部。 31日警方再次通报，表示已经掌握了事故发生当时周围42处共52台监控录像，将对此进行分析。 同时警方还询问了包括受伤者、目击者在内的44人，重新梳理了事故发生时的情况。 而对於事故发生之后，网路上爆出的对受害者的侮辱性留言等，警方也透露正在大量清理删帖中，情节恶劣者有可能会受到处罚。

另外，事故现场的目击者和生存者之中也传出了有人故意推搡的证词，他们表示听到事故发生前后有人喊「推！推！」、「我们这边力气更大，推吧」以及「韩国男人群里还夹杂著外国人」、 「一定要抓住戴兔子发带的男人」等，疑似有人故意引发推搡，最终大致人群如多米诺骨牌般倒下，被压在下面的人们根本无法动弹，酿成了此次的惨剧。 国家搜查本部部长南久准（音译）透露，截止至目前为止事故还在调查中，尚未有任何嫌疑对象。 但如若目击者和生存者证词为实，故意推搡的人将要负刑事责任。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻