《殭屍校園》「班長CP」羅門為趙怡賢往片場送去應援咖啡車：「在《暑假》也很想妳，南拉呀」

官方於今年（2022年）中旬宣佈《殭屍校園》將製作第2季，到時候又可以看到「班長CP」在劇中的合作啦！

Netflix漫改劇《殭屍校園》描述喪屍病毒肆虐的孝山高中裡，無路可逃的人們和想要營救他們的人們，經歷無法預測的極端狀況後所發生的故事。趙怡賢與羅門（本名朴所羅門，目前以藝名「羅門」活動）組成‎「班長CP」‎，獲得許多觀眾喜愛，兩人也確定出演‎第2季‎。

近期，趙怡賢正在拍攝電視劇《暑假》，收到來自羅門的應援咖啡車。趙怡賢通過個人Instagram分享認證影片，並向鏡頭揮揮手、比心，感謝同儕的打氣。





咖啡車上的橫幅寫著：「為怡賢和電視劇《暑假》應援 -羅門-」，而咖啡杯的杯套則有「在暑假也很想妳，南拉呀」的文字。（「南拉」是趙怡賢在《殭屍校園》的角色名）



另外，趙怡賢與鄭振永合作的電視劇‎《暑假》‎，是一部描述平凡的18歲女高中生，在暑假期間經歷神祕事件後回到現實的故事。

而羅門與辛叡恩、徐志焄、蔡相宇、李垂珉、鄭秀彬等人合作的Disney+《第三人稱復仇》‎，將於下月（11月）首播。這是一部高中復仇驚悚劇，女主角「玉燦美」努力尋找雙胞胎哥哥去世的真相，「池秀憲」代替他人向不公平的世界展開復仇，兩人一起被捲入令人震驚的事件。

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