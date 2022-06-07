人氣喪屍影集《殭屍校園》確定製作第二季！尹燦榮、朴持厚、朴所羅門、趙怡賢將繼續出演，青山還活著嗎？

由尹燦榮、朴持厚、朴所羅門、趙怡賢、劉仁秀和李瑜美主演的 Netflix 驚悚劇集《殭屍校園》講述在喪屍病毒肆虐的孝山市高中裡，無路可逃的學生們以及想要營救他們的人們經歷了無法預測的極端狀況後發生的故事。

第一季的大結局，看似只剩下6位學生倖存，還留下謎樣的結局，當時不少觀眾也敲碗會有第二季。時隔快5個月，Netflix 在今日（7日）也正式宣布製作第二季，並公開相關海報和宣傳影片。



Netflix 官方 IG 寫著：「我們能再次生存下去嗎？孝山高中的朋友們，更激烈的喪屍生存記，第二個故事即將開始了！」海報上印著大大的紅色2，預告將掀起更激烈的故事，而第一季看似死去的角色是否會再度復活呢？或是有新角色登場？令人非常好奇！

此外，還公開四位主演錄製的宣傳影片。首先登場的就是「青山」尹燦榮：「大家好！好久不見，謝謝全世界的粉絲這麼喜愛《殭屍校園》第一季。」接著是「溫召」朴持厚：「大家都過得好嗎？我們都過得很好！你們聽到消息了吧？」在第一季大爆紅的「秀赫」朴所羅門說：「《殭屍校園》已經確定會有第二季了！請大家也多多關注！」還有受到許多人喜愛的「班長南拉」趙怡賢：「《殭屍校園》第二季到底會發生什麼事呢？我的朋友們在等我了...我先走了。」



這也讓網友們紛紛表示：「青山絕對沒有死」、「已經迫不期待等著第二季」、「期待秀赫南拉CP」、「第二季終於要來了」、「原班人馬嗎？真的太棒了」、「青山、溫召一定要好好談戀愛」、「真的是太喜歡了，尖叫起來」等等。

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