又一組高顏值CP組合！《殭屍校園》「最美班長」趙怡賢＆鄭振永將搭擋新劇《暑假》，預計本月開拍！

新劇《暑假》講述平凡的18歲女高中生在暑假期間經歷神祕經歷後回到現實的故事。

1日，電視台相關人士透露：「趙怡賢和鄭振永將擔任 OTT 平台播出的《暑假》主演，以7月開始拍攝爲目標，最近完成劇本研讀。」趙怡賢在劇中飾演「金夏妍」、鄭振永則飾演同齡的「趙有謙」。





趙怡賢在《機智醫生生活》系列之後，在《殭屍校園》飾演飾演感情變化較大的班長「崔南拉」一角，進一步提高作品的完成度，獲得很高的人氣。接下來的作品有漫改劇《吸血鬼主廚》、電影《同感》，也確定會拍攝《殭屍校園》第二季。





鄭振永在去年退伍後選擇電視劇《警察課程》回歸，飾演駭客出身的警察大學學生「姜善浩」，展現更加成熟的面貌。日前，鄭振永也確定加入《Sweet Home》第二、第三季，近日也跟《雲畫的月光》劇組參與綜藝《青春MT》的拍攝。



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