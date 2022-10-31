已經是5年前的作品！《大力女子都奉順》朴寶英直播提及朴炯植：「非常可愛、善良，沒有像他如此正直的青年了」

說著這些話的朴寶英也超可愛～



《大力女子都奉順》於2017年播出，由朴寶英、朴炯植等主演，以力氣大的女生「都奉順」為中心，所展開的一連串故事。朴寶英和朴炯植因為均擁有「狗狗相」而被暱稱為「狗狗CP」，以超強的化學反應擁有高人氣，至今仍是經典的螢幕情侶之一。

#박보영 님 브이앱 중 #박형식 얘기 ㅋㅋㅋ



“형식이 너무 귀엽고.. 내가 인정하는 박애주의자. 너~무 귀엽구.. 너무 착하구, 그렇게 바르고 그런 청년이 없어요” ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/37fQAsc7cF — 소주 (@sojuphs) October 29, 2022

朴寶英近期通過直播與粉絲們互動，提及合作《大力女子都奉順》的朴炯植。她表示：「炯植非常可愛，是我認可的『博愛主義者』。非常可愛、非常善良，沒有像他如此正直的青年了～」不少粉絲激動留言：「5年了，狗狗CP的售後還在繼續！」、「有沒有機會二搭啊？」、「兩位演員都可愛～」等。

另外，朴寶英近期正在拍攝Netflix人倫療癒電視劇‎《精神病房也會迎來清晨》‎，與延宇振、張東潤、李姃垠等人合作。該部作品改編自同名網漫，描述精神病院內外的人們各自療癒自己內心的過程。



而擴大《大力女子都奉順》世界觀的‎《大力女子姜南順》‎也將於明年（2023年）首播，由李瑜美、邕聖祐、邊佑錫等人主演，描述天生力大無窮的都奉順的親戚「姜南順」和她媽媽、外婆，以江南爲中心，所展開揭露新型毒品犯罪真相的故事。

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