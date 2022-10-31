《僵尸校园》「班长CP」罗门为赵怡贤往片场送去应援咖啡车：「在《暑假》也很想你，南拉呀」

官方於今年（2022年）中旬宣布《僵尸校园》将制作第2季，到时候又可以看到「班长CP」在剧中的合作啦！

Netflix漫改剧《僵尸校园》描述丧尸病毒肆虐的孝山高中里，无路可逃的人们和想要营救他们的人们，经历无法预测的极端状况后所发生的故事。赵怡贤与罗门（本名朴所罗门，目前以艺名「罗门」活动）组成‎「班长CP」‎，获得许多观众喜爱，两人也确定出演‎第2季‎。

近期，赵怡贤正在拍摄电视剧《暑假》，收到来自罗门的应援咖啡车。赵怡贤通过个人Instagram分享认证影片，并向镜头挥挥手、比心，感谢同侪的打气。





咖啡车上的横幅写著：「为怡贤和电视剧《暑假》应援 -罗门-」，而咖啡杯的杯套则有「在暑假也很想你，南拉呀」的文字。（「南拉」是赵怡贤在《僵尸校园》的角色名）



另外，赵怡贤与郑振永合作的电视剧‎《暑假》‎，是一部描述平凡的18岁女高中生，在暑假期间经历神秘事件后回到现实的故事。

而罗门与辛睿恩、徐志焄、蔡相宇、李垂珉、郑秀彬等人合作的Disney+《第三人称复仇》‎，将於下月（11月）首播。这是一部高中复仇惊悚剧，女主角「玉灿美」努力寻找双胞胎哥哥去世的真相，「池秀宪」代替他人向不公平的世界展开复仇，两人一起被卷入令人震惊的事件。

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