少女追尋胞兄遇害真相，遇到專門替人復仇的少年！辛叡恩&朴所羅門等加盟校園驚悚劇《第3人稱復仇》11月開播

Disney+今日公開了新劇《第3人稱復仇》的主演陣容，包括《A-TEEN》辛叡恩、《殭屍校園》朴所羅門、《他就是那傢伙》徐志焄、蔡相宇、李垂珉、鄭秀彬等新人演員，預計11月公開。

《第3人稱復仇》是一部高中復仇驚悚劇，女主角「玉燦美」努力尋找雙胞胎哥哥去世的真相，「池秀憲」代替他人向不公平的世界展開復仇，兩人一起被捲入令人震驚的事件。

「玉燦美」是射擊特長生出身的高中生，由辛叡恩飾演。 辛叡恩2018年通過網劇《A-TEEN》出道，陸續出演了tvN《會讀心術的那小子》、《柔美的細胞小將2》、JTBC《境遇之數》等多部作品，這次的角色和以往十分不同，讓人很期待她的表現。



通過Netflix大熱劇《殭屍校園》被全球觀眾認識的朴所羅門，將在劇中飾演男主角「池秀憲」。 秀憲代替在學校遭到排擠的人進行復仇，既單純也有強硬的一面，將和玉燦美產生獨特的化學反應。



通過tvN《Signal》出道、在《快過來》和《他就是那傢伙》擔任主演的徐志焄飾演在失去的記憶中尋找事件端倪的「石在范」。



在SBS《樹大根深》、《張玉貞，為愛而生》、MBC《金錢之花》等多部作品中擔任少年角色的蔡相宇飾演外表完美但猜不透內心的「奇傲成」。



在電視劇《酒鬼都市女人們》、《戀慕》和電影《首爾怪談》中給人留下深刻印象的李垂珉飾演有著不可告人秘密的少女「國智賢」。



《警校菜鳥》、《少年法庭》鄭秀彬飾演向池秀憲提出「代理復仇」建議的少女「太沼妍」。



《第3人稱復仇》以學校這一日常空間為背景，在追尋真相的過程中出現種種謎團、緊張感十足，「代理復仇」的設定也十分新穎，堪稱青春校園劇的全新類型，將在11月通過Disney+上架。

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