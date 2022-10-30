「K上班族」粉紅狸貓Doguri第一家快閃店！超萌模樣說出社畜心聲，現場設真人坐鎮「社員面試區」

爆紅網絡的上班族狸貓最近終於開設實體快閃店！超多網友已經到現場打卡，面試環節也感覺很有趣呢~

這隻名為Doguri的狸貓來自網路遊戲《天堂2M》裡的一個小怪獸「盜賊狸貓」，也許因為圓滾滾又短腿的模樣很可愛，公司便應玩家要求開發了這一卡通角色。

Doguri原本在遊戲中的森林裡收集碎片，撿拾最愛的蘋果時不小心搭上了開往城市的貨車，回過神來已經變成一名新入社員，就這樣開始了超寫實K職場生活。



Doguri的T恤周邊十分經典，因為前後印著完全相反的台詞，例如前面是乖巧職員：「內！我明白了！」背面則是困惑職員：「我不明白啊。 」前面是打著點滴「帥氣的上班」，背面甩掉藥瓶「更帥氣的下班」XD因為大受歡迎，「明不明白」T恤前後補貨6次之多！





記錄Doguri上班生活的小漫畫也很真實和可愛，例如上班第一天反復檢查各種物品後出門，到了公司發現社員證沒帶XD



打字無影手：「只剩5分鐘了，今天一定要准時下班！」（拍桌）



除了上班，Doguri還熱衷於炒股，看到價格一落千丈時心中浮現暴怒狸貓本性XD誰料剛剛拋售就開始回升，是多少人的真實寫照啊~



Doguri身邊有三個可愛的小夥伴，是它在森林裡撿來的石材、木材和布料，它們有不同的個性、總是以不同方式幫助Doguri，還在Doguri上班後客串出演「皺掉的前輩」。



Doguri幫前輩找文件時發現前輩3年前的照片，對比現在皺皺的的模樣，悲傷地預感到了3年後的自己XD



終於說回快閃店！因為Doguri是一隻上班族，快閃店也佈置成公司模樣：原樣重現Doguri的辦公隔間、可以坐在裡面合影打卡，然後去「會議室」蓋章和貼貼紙、到「倉庫」挑選最新周邊、 跟真人大小的Doguri合影，還設置了「忙內社員面試區」，合格者可以拿到Doguri社員證！



有工作人員西裝革履坐在桌子後，真實感超強啊XD（需預約）



快閃店位於新村現代百貨U-PLEX地下2層，從10月27日至11月8日結束，感覺非常值得一逛耶！



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