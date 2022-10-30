「K上班族」粉红狸猫Doguri第一家快闪店！超萌模样说出社畜心声，现场设真人坐镇「社员面试区」

爆红网络的上班族狸猫最近终於开设实体快闪店！超多网友已经到现场打卡，面试环节也感觉很有趣呢~

这只名为Doguri的狸猫来自网路游戏《天堂2M》里的一个小怪兽「盗贼狸猫」，也许因为圆滚滚又短腿的模样很可爱，公司便应玩家要求开发了这一卡通角色。

Doguri原本在游戏中的森林里收集碎片，捡拾最爱的苹果时不小心搭上了开往城市的货车，回过神来已经变成一名新入社员，就这样开始了超写实K职场生活。



Doguri的T恤周边十分经典，因为前后印著完全相反的台词，例如前面是乖巧职员：「内！我明白了！」背面则是困惑职员：「我不明白啊。 」前面是打著点滴「帅气的上班」，背面甩掉药瓶「更帅气的下班」XD因为大受欢迎，「明不明白」T恤前后补货6次之多！





记录Doguri上班生活的小漫画也很真实和可爱，例如上班第一天反复检查各种物品后出门，到了公司发现社员证没带XD



打字无影手：「只剩5分钟了，今天一定要准时下班！」（拍桌）



除了上班，Doguri还热衷於炒股，看到价格一落千丈时心中浮现暴怒狸猫本性XD谁料刚刚抛售就开始回升，是多少人的真实写照啊~



Doguri身边有三个可爱的小伙伴，是它在森林里捡来的石材、木材和布料，它们有不同的个性、总是以不同方式帮助Doguri，还在Doguri上班后客串出演「皱掉的前辈」。



Doguri帮前辈找文件时发现前辈3年前的照片，对比现在皱皱的的模样，悲伤地预感到了3年后的自己XD



终於说回快闪店！因为Doguri是一只上班族，快闪店也布置成公司模样：原样重现Doguri的办公隔间、可以坐在里面合影打卡，然后去「会议室」盖章和贴贴纸、到「仓库」挑选最新周边、 跟真人大小的Doguri合影，还设置了「忙内社员面试区」，合格者可以拿到Doguri社员证！



有工作人员西装革履坐在桌子后，真实感超强啊XD（需预约）



快闪店位於新村现代百货U-PLEX地下2层，从10月27日至11月8日结束，感觉非常值得一逛耶！



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