GOT7 Jackson上金鍾國節目秀肌肉，自信「運動選手出身」被虐爆踉蹌：「明年再回來！」

金鍾國的「網路健身節目」近日迎來新的嘉賓，就是重新開始韓國活動的GOT7成員Jackson（王嘉爾）。 因為擊劍運動員的底子，王嘉爾一開始十分自信，後來不意外地換上痛苦表情XD

開頭寒暄階段就進入鬼打墻，Jackson說為重啟歌手活動從75kg減重到63kg，金鍾國先是稱讚新MV帥氣，等下又問：「專輯已經發了？」 令Jackson十分無語：「一個月了！你看，我就說他沒看過吧，好失落。」 Jackson上月發行了首張英語實體專輯《MAGIC MAN》、兩周前推出韓國版，金鍾國試圖表示關心：「韓國版叫什麼？」 Jackson再次無語：「就叫《MAGIC MAN》。 最近生活真的很累。」 XDD



接下來就是大家熟悉的健身環節，Jackson仗著曾當過專業運動員頗有信心，金鍾國見他實力不俗便頻頻自作主張增加負重。 Jackson感到無助：「那個，是不是也可以問一下我的意見？」



做臥推時金鍾國把負重加到40kg，見Jackson眼神放空立即開始「洗腦」：「不要思索！開始就對了！」Jackson挑戰成功後驚喜地說這是他人生中第一次用這麼大重量：「當運動員時都沒到這程度！」甚至表示韓國活動到此結束，明年再回來XD



最後還有成果展示時間，Jackson脫去上衣表示十分滿意。 金鍾國邀請他下次來接受拳擊訓練，Jackson沒有靈魂地說：「那真是太好了。」就讓我們一起期待拳擊篇XD



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