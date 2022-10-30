為了見李光洙而報名STARSHIP試鏡！IVE成員Liz：「那時候很喜歡看《RM》，想著進入就能見到」

為了見李光洙而報名STARSHIP試鏡！IVE成員Liz：「那時候很喜歡看《RM》，想著進入就能見到」

明星   2022年10月30日   星期日17:01   Yuan  

（封面圖源：twitter@IVE_twt、SBS《Running Man》截圖）

IVE 成員 Liz 近日直播中分享過試鏡 STARSHIP 的幕後故事，原來是為了見李光洙 XD

她說道：「那時候非常喜歡看《Running Man》，因為是光洙前輩的粉絲，所以搜尋一下發現光洙前輩是 STARSHIP 所屬，所以報名 STARSHIP 的時候也有過『如果進入 STARSHIP 的話...是不是可以見到光洙前輩呢？』的想法。」

雖然之前不知道有沒有見過面，不過 Liz 日前和李光洙一起拍攝《出差十五夜》，也恭喜她追星成功！
（圖源：twitter@IVE_twt）

《出差十五夜》到 STARSHIP 出差，出演名單有：柳演錫、申承浩、柳惠英、宋承憲、金汎、李光洙、千英民、蔡秀彬、李棟旭、孫宇賢、K.Will、鄭世雲、MONSTA X（亨元、民赫、基賢、周憲）、宇宙少女（雪娥、苞娜、秀彬、Exy、多榮）、CRAVITY（珉熙、世琳、刑準、性珉、廷謨）和 IVE （Liz、Rei、張員瑛、安俞真、Gaeul），他們到江原道麟蹄郡展開兩天一夜的旅行，還舉辦「第一屆 STARSHIP 秋季郊遊」，這名單真的超華麗的啊！
（圖源：YouTube@채널 십오야截圖）

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