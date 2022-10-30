為了見李光洙而報名STARSHIP試鏡！IVE成員Liz：「那時候很喜歡看《RM》，想著進入就能見到」

IVE 成員 Liz 近日直播中分享過試鏡 STARSHIP 的幕後故事，原來是為了見李光洙 XD

她說道：「那時候非常喜歡看《Running Man》，因為是光洙前輩的粉絲，所以搜尋一下發現光洙前輩是 STARSHIP 所屬，所以報名 STARSHIP 的時候也有過『如果進入 STARSHIP 的話...是不是可以見到光洙前輩呢？』的想法。」

지원이의 스타쉽 오디션 비하인드



한창 런닝맨을 볼 때라서 광수 sbn 팬이었는데 검색해 보니까 스타쉽 소속에 광수 sbn이 계셔서 스타쉽에 들어가면 혹시 한번 뵐 수 있으려나…? 싶은 마음에 신청해 본 것도 있다 함 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/gKrwHcEOLb — 사이 (@lizwvw) October 29, 2022

雖然之前不知道有沒有見過面，不過 Liz 日前和李光洙一起拍攝《出差十五夜》，也恭喜她追星成功！



《出差十五夜》到 STARSHIP 出差，出演名單有：柳演錫、申承浩、柳惠英、宋承憲、金汎、李光洙、千英民、蔡秀彬、李棟旭、孫宇賢、K.Will、鄭世雲、MONSTA X（亨元、民赫、基賢、周憲）、宇宙少女（雪娥、苞娜、秀彬、Exy、多榮）、CRAVITY（珉熙、世琳、刑準、性珉、廷謨）和 IVE （Liz、Rei、張員瑛、安俞真、Gaeul），他們到江原道麟蹄郡展開兩天一夜的旅行，還舉辦「第一屆 STARSHIP 秋季郊遊」，這名單真的超華麗的啊！



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