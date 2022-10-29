流露真心姊妹情！Krystal鄭秀晶生日收到姐姐Jessica賀禮，感動到哭紅雙眼！

好感人的姊妹～

作為韓國演藝圈著名姊妹花的Jessica和Krystal，兩個一直是外表亮麗的出眾美女，Krystal鄭秀晶在藝界長紅至今，從偶像成功轉型成演員，在戲劇界的表現有目共睹，作品包括《繼承者們》、《對我而言可愛的她》、《機智牢房生活》、《Player》等，今年的Disney+新劇《瘋狂愛上你Crazy Love》，搭檔美男男神金材昱，搞笑大膽的新鮮劇情亦大受歡迎！



而Krystal和姐姐Jessica一向不吝展現好感情，一直互相扶持彼此，先前還一同推出旅遊實境秀《Jessica & Krystal：US Road Trip》，帶著觀眾前往美國大玩特玩，在美國長大的兩人選定此地，來場難忘的姊妹旅行，過程搞笑真實、也藏有滿滿療癒感。



在24日是Krystal秀晶的生日，除了收到外界各方的祝賀，親姊Jessica也陪在一旁、慶祝妹妹生日！兩個人打扮漂亮拍了不少照片，一起共飲香檳享受微醺夜晚。引起網友注意的是，在Krystal似乎因為收到姐姐的驚喜禮物，而感動到哭紅了眼！照片能看見她鼻頭也哭紅了！展現兩人好感情不滅！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞