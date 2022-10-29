秒變生存遊戲！《Blind》大魔王逼迫多人互相殘殺，各個為生存互揭「黑心」（EP.13）

《Blind》（BLIND局中人）上週公開劇中大魔王「允宰」究竟是誰後，本週新一集第13集描寫了他接下來瘋狂的復仇舉動，他所對付的人們當年究竟做了什麼事，也一一揭曉。

柳成勳（河錫辰 飾）接連遭遇鄭允宰（朴智彬 飾）、白文剛（金法來 飾）進入病房想對自己不利，不過順利都脫身。危險的人大有人在，曹恩枝（鄭恩地 飾）與媽媽曹仁淑護理師（趙妍熙 飾）、寅成媽媽、羅國熙部長、權京子女巫、裴哲浩製作人、廉奇南所長（鄭仁基 飾）與白文剛，全被鄭允宰關到希望育幼院的監禁場所。

鄭允宰放了炸彈，逼迫所有人選出一個人殺害，這些人便開始互相卸責，當年他們的所作所為都被揭露開來。首先，寅成媽媽是故意丟掉寅成的，寅成很快就被廉奇南送去希望育幼院。再者，曹仁淑護理師從來沒有好好處理過孩子傷勢，雖然爆料給裴哲浩望他揭發，但裴哲浩卻收了羅國熙的錢而停手。最令人髮指的是，允宰的姐姐允庭在慘遭廉奇南狼手後身亡，年僅14歲，即先前警方找到的白骨。



這場生存遊戲還在倒數，正當白文剛一心想殺人阻止爆炸、隨意抓了曹恩枝之時，曹仁淑說出驚人真相：「她是你女兒！」鄭允宰還默默出現說出細節：「瘋狗（白文剛）強暴曹仁淑後，生的小孩就是妳啊！原來真的沒有人知道啊？」真相殘酷至極，空氣隨之凝結。



聽到有人前來，鄭允宰馬上離開，預計連柳成俊（玉澤演 飾）一同炸掉，然而炸彈根本沒爆，鄭允宰回到現場只見柳成勳一人，下秒被柳成俊舉槍指著太陽穴。



下集預告，鄭允宰被捕，但他在牢裡竟對柳成俊說：「你應該不會背叛我吧？」講了「遊樂場」三個字讓柳成俊遙想過去，記憶似乎回來了……



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞