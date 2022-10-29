宋智孝超不習慣「親切的池錫辰」！提「拒載全昭旻」往事，王鼻子講不贏智孝狂捶心肝XD

兩個人怎麼那麼好笑，和全昭旻那集一樣好看！

「王鼻子」池錫辰的YouTube頻道「池舒服世界」在9月底推出全新計畫「需要載一乘嗎？」‎載了《Running Man》同事兼後輩的全昭旻一乘，獲得不錯的回響，新一集池錫辰便用上全昭旻的建議載了宋智孝。

宋智孝一上車就非常不習慣池錫辰的親切，直說：「太反差了！拜託像《Running Man》那樣對我……為什麼不像《Running Man》那樣？怎麼這麼親切？太奇怪了！」宋智孝這一路上就抱著這樣的懷疑(?)，彷彿有陰影似的幾度提起池錫辰知名的「拒載全昭旻」事件。



「我還是不敢相信歐巴現在要載我回家。」

「這裡不是有攝影機嗎？」

「我們下次應該要在聚餐時裝攝影機……我還記得歐巴那天離開的背影，聚餐結束後昭旻問可不可以搭便車，結果你就一走了之……」

宋智孝一提起就開啟了辯論大會，因為池錫辰不服氣！池錫辰認為那天聚餐明明是全昭旻先讓經紀人回家，劉在錫就表明可以送全昭旻，所以他當然沒想過要送全昭旻，但宋智孝反駁池錫辰顛倒順序，指出是他先不理會全昭旻，劉在錫才說要送全昭旻的。兩人吵翻天，一個掩面大笑不敢相信對方多理直氣壯，一個認為自己有理說不清狂捶胸……



「歐巴，你去上廁所就裝作什麼都沒聽見就回家了！」池錫辰一聽承認了自己去上廁所，但反過來質問宋智孝等人為何趁他上廁所的時候合照。後來，池錫辰換了一套說詞為自己辯解：「我因為經紀人的關係才早點走，你有想過把你和昭旻留下來的經紀人，他們有多難過嗎？」宋智孝反問：「把昭旻丟下，那歐巴你的感覺又如何？」池錫辰迅速回答：「我那天睡得很好。」笑翻智孝，不過辯論還是沒有結束，智孝說要找昭旻重回「池舒服世界」對質XD。



▼《Running Man》成員們拍照獨漏池錫辰，此一同天發生的事件也相當有名





影片尾聲，智孝很驚訝池錫辰「送她回家就結束了」還在懵的時候池錫辰問：「不然再拍一集？」結果還真的有第二集！完全是智孝Q&A特輯，不過至少得等到下週五（11月4日）頻道更新才能看到了。

對於此集，網友留言都說「智孝素顏一樣漂亮」，或是說她和池錫辰化學反應真的很好、談話也一樣舒服。順帶一提，池錫辰在此集透露了智孝常常打他後腦杓製造效果，是因為智孝第一次打了他後傳了簡訊道歉，池錫辰就要她「儘管打沒關係」。



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