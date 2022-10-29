流露真心姊妹情！Krystal郑秀晶生日收到姐姐Jessica贺礼，感动到哭红双眼！

好感人的姊妹～

作为韩国演艺圈著名姊妹花的Jessica和Krystal，两个一直是外表亮丽的出众美女，Krystal郑秀晶在艺界长红至今，从偶像成功转型成演员，在戏剧界的表现有目共睹，作品包括《继承者们》、《对我而言可爱的她》、《机智牢房生活》、《Player》等，今年的Disney+新剧《疯狂爱上你Crazy Love》，搭档美男男神金材昱，搞笑大胆的新鲜剧情亦大受欢迎！



而Krystal和姐姐Jessica一向不吝展现好感情，一直互相扶持彼此，先前还一同推出旅游实境秀《Jessica & Krystal：US Road Trip》，带著观众前往美国大玩特玩，在美国长大的两人选定此地，来场难忘的姊妹旅行，过程搞笑真实、也藏有满满疗愈感。



在24日是Krystal秀晶的生日，除了收到外界各方的祝贺，亲姊Jessica也陪在一旁、庆祝妹妹生日！两个人打扮漂亮拍了不少照片，一起共饮香槟享受微醺夜晚。引起网友注意的是，在Krystal似乎因为收到姐姐的惊喜礼物，而感动到哭红了眼！照片能看见她鼻头也哭红了！展现两人好感情不灭！



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