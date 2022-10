男團CRAVITY首度登台！粉絲們快留意售票方式與時間，來為成員邢準一起慶祝生日！

韓國男團CRAVITY即將在11月27日舉辦“2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”,要搶票的LUVITY們請留意售票時間!在10月29日13點19分在「Ticket plus 售票+」啟售,其中一位成員邢準也將於11月30日歡度生日,讓我們準備在舞台上為他大大慶生吧!

CRAVITY除了努力準備台灣場活動之外,這星期仍然繼續《PARTY ROCK》的打歌行程,不論在SBS MTV的《THE SHOW》等音樂節目都可見到CRAVITY非常活躍的蹤影,工作日程仍然非常忙碌。其中在這星期的SBS MTV《THE SHOW》,除了有CRAVITY的慜熙繼續擔任固定MC,9位男孩更以鮮艷顏色的可愛風格登場,與鏡頭前和來到現場的觀眾們互動,令LUVITY尖叫不斷之餘,九位大男生也為這個冬天增添溫暖的感覺。CRAVITY為了回饋台灣歌迷的支持,公佈了豐富的FAN-CON福利。當中除了擊掌、團體合照和海報之外,還有CRAVITY的親筆簽名板唷!



由於本次的售票系統比較新穎,提醒大家可以先到Ticket Plus售票+網站申請會員,可先行設定付款信用卡,以節省購票時間和流程。想親身感受CRAVITY的活力,就要把握10月29日的購票機會。更多“2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”的相關資訊將透過D-SHOW的FB和IG更新及公佈。



2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI

【演出日期】2022年11月27日(日)18:00

【演出地點】TICC 台北國際會議中心

【演出場地地址】台北市信義路五段1號

【Ticket Plus售票+ 全區售票】2022年10月29日(六)13:19

【票價】NT$4,280/3,280/2,080(全區對號入座)

【售票連結】https://pse.is/4j5g4m

【售票系統】Ticket plus 售票+

【主辦單位】D-SHOW

【協辦單位】阜妹妹國際行銷

【經紀公司】STARSHIP ENTERTAINMENT

