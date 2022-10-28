男团CRAVITY首度登台！粉丝们快留意售票方式与时间，来为成员邢准一起庆祝生日！

韩国男团CRAVITY即将在11月27日举办“2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”，要抢票的LUVITY们请留意售票时间！在10月29日13点19分在「Ticket plus 售票+」启售，其中一位成员邢准也将於11月30日欢度生日，让我们准备在舞台上为他大大庆生吧！

CRAVITY除了努力准备台湾场活动之外，这星期仍然继续《PARTY ROCK》的打歌行程，不论在SBS MTV的《THE SHOW》等音乐节目都可见到CRAVITY非常活跃的踪影，工作日程仍然非常忙碌。其中在这星期的SBS MTV《THE SHOW》，除了有CRAVITY的慜熙继续担任固定MC，9位男孩更以鲜艳颜色的可爱风格登场，与镜头前和来到现场的观众们互动，令LUVITY尖叫不断之余，九位大男生也为这个冬天增添温暖的感觉。CRAVITY为了回馈台湾歌迷的支持，公布了丰富的FAN-CON福利。当中除了击掌、团体合照和海报之外，还有CRAVITY的亲笔签名板唷！



由於本次的售票系统比较新颖，提醒大家可以先到Ticket Plus售票+网站申请会员，可先行设定付款信用卡，以节省购票时间和流程。想亲身感受CRAVITY的活力，就要把握10月29日的购票机会。更多“2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”的相关资讯将透过D-SHOW的FB和IG更新及公布。



2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI

【演出日期】2022年11月27日（日）18:00

【演出地点】TICC 台北国际会议中心

【演出场地地址】台北市信义路五段1号

【Ticket Plus售票+ 全区售票】2022年10月29日（六）13:19

【票价】NT$4,280／3,280／2,080（全区对号入座）

【售票连结】https://pse.is/4j5g4m

【售票系统】Ticket plus 售票+

【主办单位】D-SHOW

【协办单位】阜妹妹国际行销

【经纪公司】STARSHIP ENTERTAINMENT

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