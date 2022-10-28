AB6IX田雄竟然這麼瘋！佑鎮幫忙慶生玩奶油抹臉，被他一個動作嚇到靜止

佑鎮當場宕機，看直播的粉絲則是傻掉+笑瘋XD

男團AB6IX成員田雄近日開直播和粉絲一起慶生，隊友朴佑鎮也十分體貼地過來作伴。 當時佑鎮原本正要睡覺，所以穿著睡衣、戴上大大的眼鏡就從住處趕過來，結果連屏幕上的粉絲留言都看不清楚XD



田雄跟佑鎮分享生日蛋糕、邊聊邊吃，佑鎮調皮地把蛋糕抹在田雄的臉頰和鼻頭，而田雄一點都沒有反抗，任由佑鎮自由發揮：「佑鎮啊，哥感覺很幸福。」



這時田雄不知想到什麼，突然說：「不如乾脆這樣吧！」隨即站起來把頭撞在蛋糕上！佑鎮被田雄的舉動嚇了一大跳，呆在原地半天沒有反應，良久才說了一句「我好像該走了」就匆忙起身XD



佑鎮走歸走，還不忘隔空丟給田雄幾張紙巾讓他自行收拾XD田雄覺得臉上紅紅藍藍的模樣很像小醜女Harley Quinn，但公司的人好像很緊張，田雄拿過鏡子一看，也陷入短暫的沉默XD



結果田雄就這樣以Harley Quinn的模樣做完直播全程XD有姍姍來遲的粉絲問他臉上是怎麼回事，田雄還甩鍋給蛋糕：「它就突然飛來我臉上啊！」



網友紛紛被田雄笑瘋：「小雄的笑聲好像失控的秒針」、「他的精神狀態還好嗎XD」、「那蛋糕也太硬了吧」、「佑鎮表情=我的表情，整個呆住kkk」、「果然是生日也不讓人失望的諧星歌手」、「隔天他又戴同一頂帽子出門，上面還有隱約可見的藍色」、「已經開始期待明年的生日XD」



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