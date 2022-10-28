最強組合《災後調查日誌》11月12日首播！金來沅、孫浩俊、孔升妍大展制服魅力！消防官＋警察共同救災

SBS最新金土電視劇《災後調查日誌》（原譯《消防局旁的警察局》）公開了角色版最新海報，三位消防官與警官的帥氣模樣一覽無遺。本片也將接檔《千元律師》於11月12日晚間首播。

《災後調查日誌》描述負責抓犯人的警察與負責救火的消防官，共同應對所遇到的各種狀況之現場日誌，為了拯救他人的第一線人員，擁有伸張正義與熱血救災的團隊合作。不管是意外事件、火災或犯罪的危機一瞬間，他們總是最先衝向現場的第一線人員，這樣的題材也備受矚目，主要演員金來沅、孫浩俊與孔升妍的組合也令人期待，帥氣個人版海報也已公開。



太原警察局刑事八組的警察陳浩開（金來沅飾），是一位以檢舉率第一名而出名的熱血警察，堅定的強烈眼神閃閃發亮，「一旦咬住就一定抓到你！」這樣的形容已不難想見他的衝勁，所以大家也常常叫他「珍島犬」「瘋狗」「屎狗」等別名，散發熱血又帥氣的警察魅力。



太原消防局的火災鎮壓隊員奉道鎮（孫浩俊飾）則是臉上有著無所畏懼的堅毅表情，傳達出他的強韌性格。穿上了打火專用的黃色防火服裝，他的處世信念是「因為消防官是防焰不會著火的！」意指他穿梭火場的日常。時常被稱為「火路先生」的他，將讓大家看到他如何奮不顧身衝向火焰。究竟警察與消防員如何共同合作？又能發揮怎麼樣的影響力？



太原消防局的緊急救護隊員宋雪（孔升妍飾）手中緊握著對講機隨時準備出動，表情雖然溫柔但卻同時擁有超強危機處理能力，一點點小傷口都不放過協助著受傷的人。海報上更寫著「約好囉！準時上班，活著下班」令人感受到她的日常是必須出生入死的高危險工作環境。



三位為了他人的生命而奮力奔跑的警察與消防隊員，展現三人三色魅力，以及共同合作呈現出超過三倍數的救災能量，堪稱2022年最強三人組合，《災後調查日誌》將於11月12日接檔《千元律師》首播。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞