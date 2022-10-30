女網紅婚禮邀請賓客1000名，宋旻浩&金希澈&李秉憲&伯賢&李帝勛等超20位明星藝人送祝福，圭賢唱祝歌

Super Junior、EXO伯賢、金鐘國、Rain、朴宰范、WINNER宋旻浩，有這麼多送上祝福的明星嘉賓，確定這不是大明星的婚禮？？

這其實是女網紅「天空」的婚禮上。 「天空」是韓網上知名的YouTuber，主打內衣評測、美妝、美服、穿搭等方向，擁有將近65萬粉絲。 日前，天空在親朋好友的祝福聲中舉行了盛大的婚禮，據悉光參加喜宴的賓客就有足足1000人，其中不乏粉絲百萬的網紅YouTuber們。



而最讓人震驚的則是李帝勳、Super Junior、PSY、李秉憲&李珉廷夫婦、Rain、曹世鎬、朴宰範、EXO伯賢、WINNER宋旻浩等演員、愛豆、歌手多名明星送上影片祝福，驚得網友們表示：「看影片以為是年末頒獎禮」、「1000名賓客就夠震驚的了，居然還有那麼多明星送祝福」、「大發，她老公是誰？？ 」等。婚禮現場也不乏明星現身，韓網爆料，天空的婚禮分上、中、下三個部分進行，上部由金希澈擔任主持，昭宥、圭賢、金鍾國送上祝歌。中部的主持人換成了李陣郁和李帝勳，UV、Dynamic Duo演唱祝歌。最後一部分則是Party。陣容之豪華令人咋舌。





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규현 축가 pic.twitter.com/4nqIK151KU — nanastar88 (@0203kyustar) October 23, 2022

婚禮嘉賓如此豪華讓網民們非常好奇天空的老公是什麼身份，有人猜測男方家應該從事與娛樂經紀有關的事業，不然無法邀請到這麼多明星。 但也有消息稱男方從事建築業、裝潢設計等行業。 天空也從未在社交帳號上公開過老公的家世和長相，每次入鏡男方都被打上了馬賽克，只知前不久兩人剛剛買下價值100億（韓幣）的豪宅作為新居。

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