女网红婚礼邀请宾客1000名，宋旻浩&金希澈&李秉宪&伯贤&李帝勋等超20位明星艺人送祝福，圭贤唱祝歌

Super Junior、EXO伯贤、金钟国、Rain、朴宰范、WINNER宋旻浩，有这么多送上祝福的明星嘉宾，确定这不是大明星的婚礼？？

这其实是女网红「天空」的婚礼上。 「天空」是韩网上知名的YouTuber，主打内衣评测、美妆、美服、穿搭等方向，拥有将近65万粉丝。 日前，天空在亲朋好友的祝福声中举行了盛大的婚礼，据悉光参加喜宴的宾客就有足足1000人，其中不乏粉丝百万的网红YouTuber们。



而最让人震惊的则是李帝勋、Super Junior、PSY、李秉宪&李珉廷夫妇、Rain、曹世镐、朴宰范、EXO伯贤、WINNER宋旻浩等演员、爱豆、歌手多名明星送上影片祝福，惊得网友们表示：「看影片以为是年末颁奖礼」、「1000名宾客就够震惊的了，居然还有那么多明星送祝福」、「大发，她老公是谁？？ 」等。婚礼现场也不乏明星现身，韩网爆料，天空的婚礼分上、中、下三个部分进行，上部由金希澈担任主持，昭宥、圭贤、金钟国送上祝歌。中部的主持人换成了李阵郁和李帝勋，UV、Dynamic Duo演唱祝歌。最后一部分则是Party。阵容之豪华令人咋舌。





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규현 축가 pic.twitter.com/4nqIK151KU — nanastar88 (@0203kyustar) October 23, 2022

婚礼嘉宾如此豪华让网民们非常好奇天空的老公是什么身份，有人猜测男方家应该从事与娱乐经纪有关的事业，不然无法邀请到这么多明星。 但也有消息称男方从事建筑业、装潢设计等行业。 天空也从未在社交帐号上公开过老公的家世和长相，每次入镜男方都被打上了马赛克，只知前不久两人刚刚买下价值100亿（韩币）的豪宅作为新居。

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