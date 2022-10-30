看完《換乘戀愛2》有可能產生的疑惑：韓國人也太能熬夜了吧！韓觀眾吐槽：外國人會誤解我們

人氣戀綜《換乘戀愛2》引發了爭議，被觀眾們吐槽「外國觀眾看了以為韓國人都這樣」。

《換乘戀愛2》也延續了第一季的高人氣，從開播開始就保持著高收視率，且這一季的嘉賓陣容默契非凡，經常創造出名場面，《換乘戀愛2》即將落幕之際卻也爆出爭議。被觀眾們批評節目中播出了太多的喝酒聚餐場景。 因為演出嘉賓住在一棟房子裡，相當於集體生活，因此眾人經常聚在一起喝酒、吃飯、聊天，既可以緩解尷尬的氣氛，又能迅速拉近彼此的距離，有利於更好地了解對方。 酒足飯飽之後，氛圍確實熱了很多，眾人也逐漸聊起各自的話題，時間過得飛快，經常聊天至凌晨在結束。



觀眾們喜歡看到出演嘉賓們鬆弛且真實的面貌，因此聚餐場景一開始的確受到了觀眾們的喜愛，但幾乎每一期都會有相關場景，這就引發了部份觀眾的擔心，甚至是不滿。 7月的首播內容中，第一次見面的嘉賓們先是通過喝酒拉近距離，聊了很久之後又去2樓繼續喝，第2天、第3天...... 依舊喝到深夜，有時喝到第二天淩晨快要出太陽時才回去睡覺。 而每一次酒桌上都放著各種下酒菜和酒。



有觀眾就納悶了，這群人怎麼這麼能喝，不少人上網討論稱：「沒有一天不喝的」、「天天喝啊」、「喝到天亮才去睡覺嗎」、「好羨慕這群人的體力」、「海外肯定以為韓國人都這樣」、「天亮睡覺真的很厲害」，表達著各自的驚訝和無語。

隨著嘉賓們喝酒聚餐次數的增多，節目組的工作量也在增大，因為作為真人秀，身邊一定會有攝影師等多名工作人員跟著。 而節目中出現的各類酒和下酒菜也應該是節目組準備好的。 於是就有觀眾擔憂工作人員，「他們喝得越久，工作人員就越累」、「酒喝完了，工作人員還得去買。」

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