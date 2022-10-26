《秘密森林3》來了！這次是衍生劇版本！劇迷：期待原班人馬，曹承佑&裴斗娜重組

沒想到我們還能等來《秘密森林》第3季！

據韓媒《OSEN》獨家報導稱，電視劇《秘密森林3》正處於企劃階段，本季將以衍生版本展開，更加讓人期待。



《秘密森林》講述了喪失情感功能的檢察官黃時木（曹承佑 飾）和行動派刑警韓汝真（裴斗娜 飾）一同揭開檢察廳和警察廳內部秘密、尋找真兇的故事。 2017年播出了第1季16集，因反響熱烈，製片商追加拍攝了第2季，並於2020年播出，創下了最高收視率9.4%。 《秘密森林》還被觀眾們認為是tvN歷年懸疑劇中的精品，劇情處處有玄機，台詞句句可推敲，湊齊了懸疑劇的各類元素，加上曹承佑和裴鬥娜兩位頂尖演技派，好看到希望一口氣全部追完。

據業界人士透露，《秘密森林3》將是闡述全新故事的衍生劇形式，延續前面兩部的脈絡，但人物上會做改變，帶來全新的觀感。 不過該人士也透露，截止至目前關於《秘密森林3》還未確定任何事情，正在探討更多的可能性。 同時，製片商以明年年末開播為目標積極籌備中。

得知此消息後，劇迷們十分興奮的同時又很困惑，不知道作為前兩季中的重要人物黃時木、韓汝珍和徐東載（李浚赫 飾）是否還會以主角形式出現在後續的故事裡，亦或是主角陣容全員大換血。



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