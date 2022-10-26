這次出國抱著wootteo玩偶！BTS防彈少年團Jin：「因為RJ已經太成功，所以它現在很忙」

24日上午，BTS防彈少年團 Jin 爲了海外日程，經由仁川機場到紐約轉機前往阿根廷。

當天，他穿著白色 T-shirt 搭配牛仔褲和 LOUIS VUITTON 的外套，手上還抱著 wootteo 的玩偶，這是他個人活動時的吉祥物。



就有粉絲就在 Weverse 寫下：「在機場的時候，看到你抱著 wootteo，兒子 RJ 也太帶了嗎？還是放在家裡了？ RJ 知道 wootteo 被帶去阿根廷嗎？怕孩子嫉妒，請說明一下。」而 Jin 也回覆：「因為 RJ 已經太成功，所以它現在很忙，這次的專輯是和 wootteo 一起。」



此前，Jin 真的是走到哪都會帶著兒子 RJ，像是錄製《Run BTS!》時、在演唱會上、在飛機上、睡覺時，甚至在機場看到也會買。2019年生日時，被問道最想要什麼，Jin 也說 200公分的RJ，最後還真的收到了 XD



另外，Jin 將在28日發行SOLO單曲《The Astronaut》，並與Coldplay（酷玩樂團）再次合作，他也會參與 Coldplay 世界巡迴演唱會「MUSIC of the SPHERES」阿根廷的演出，並進行首次表演。



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