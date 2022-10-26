《出差十五夜》各公司巡迴中！大家最想看羅PD去哪家公司出差呢？

最近《出差十五夜》去Starship是不是讓大家超期待！節目開播兩季以來，羅PD除了到劇組幫忙宣傳也時不時「潛入」各大藝人企劃社，好希望企劃社系列不要停啊！

《出差十五夜》是羅PD團隊出差帶大家做遊戲兼宣傳的節目，之前有《機智的露營生活》特輯、《黑道律師文森佐》劇組篇、《奔跑吧防彈》合作篇等等。 目前為止去過和沒去過的藝人企劃社如下：

SM娛樂，旗下藝人包括：Kangta，BoA，東方神起，Super Junior，少女時代，SHINee，EXO，Red Velvet，NCT，aespa等。 單是NCT的人數就可以拍一期了吧XD



YG娛樂篇已經拍過啦！



JYP娛樂，旗下藝人：朴軫永，2PM，TWICE，ITZY，2PM，DAY6，Stray Kids，NMIXX等。 網：「會不會全是朴軫永的鏡頭XD」



HYBE娛樂篇也已經出了：



Management SOOP，旗下藝人：孔劉，孔曉振，金材昱，徐玄振，全道嬿，鄭有美，南志鉉，秀智等



Namoo Actors，旗下藝人：李準基，徐玄，朴恩斌，具教煥，宋江，姜其永，盧正義，劉俊相等



HODU娛樂，旗下藝人：金憓秀，申河均，李善均，李星民，河允景

等等。



BH娛樂也拍過了，有李陣鬱、韓孝周、金高銀、韓志旼、秋瓷炫、安昭熙、朴海秀出演。



FNC娛樂，旗下藝人：FTIsland，CNBLUE，AOA，N.Flying，SF9，P1Harmony，丁海寅，李國主，盧弘喆等。



大家還有想看《出差十五夜》去哪裡呢？小編覺得《HBYE2》或者《BH娛樂2》好像也不錯呢！

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