《出差十五夜》各公司巡回中！大家最想看罗PD去哪家公司出差呢？

最近《出差十五夜》去Starship是不是让大家超期待！节目开播两季以来，罗PD除了到剧组帮忙宣传也时不时「潜入」各大艺人企划社，好希望企划社系列不要停啊！

《出差十五夜》是罗PD团队出差带大家做游戏兼宣传的节目，之前有《机智的露营生活》特辑、《黑道律师文森佐》剧组篇、《奔跑吧防弹》合作篇等等。 目前为止去过和没去过的艺人企划社如下：

SM娱乐，旗下艺人包括：Kangta，BoA，东方神起，Super Junior，少女时代，SHINee，EXO，Red Velvet，NCT，aespa等。 单是NCT的人数就可以拍一期了吧XD



YG娱乐篇已经拍过啦！



JYP娱乐，旗下艺人：朴轸永，2PM，TWICE，ITZY，2PM，DAY6，Stray Kids，NMIXX等。 网：「会不会全是朴轸永的镜头XD」



HYBE娱乐篇也已经出了：



Management SOOP，旗下艺人：孔刘，孔晓振，金材昱，徐玄振，全道嬿，郑有美，南志铉，秀智等



Namoo Actors，旗下艺人：李准基，徐玄，朴恩斌，具教焕，宋江，姜其永，卢正义，刘俊相等



HODU娱乐，旗下艺人：金憓秀，申河均，李善均，李星民，河允景

等等。



BH娱乐也拍过了，有李阵郁、韩孝周、金高银、韩志旼、秋瓷炫、安昭熙、朴海秀出演。



FNC娱乐，旗下艺人：FTIsland，CNBLUE，AOA，N.Flying，SF9，P1Harmony，丁海寅，李国主，卢弘喆等。



大家还有想看《出差十五夜》去哪里呢？小编觉得《HBYE2》或者《BH娱乐2》好像也不错呢！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻