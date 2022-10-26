集結河正宇、朱智勛、崔珉豪、呂珍九超強陣容！TVING綜藝《雙腳搶票》將於明年（2023年）春節假期公開

「雙千萬電影」《與神同行》的江林（河正宇 飾）和解怨脈（朱智勛 飾）要在《雙腳搶票》重逢了！

무슨 조합이지 이게?

하정우 민호 주지훈... 이랑 여진구?누구지 pic.twitter.com/If4F3oZj75 — (@zikkcx) September 25, 2022

上月底（9月），網路上流傳一張河正宇、朱智勛、崔珉豪、呂珍九四位藝人出現在紐西蘭的合照。他們的穿著十分休閒，似乎正在拍攝什麼。昨日（25日），據媒體報導，這四位藝人錄製的TVING旅遊綜藝《雙腳搶票》，預計在明年（2023年）春節假期播出。



河正宇繼2007年MBC《H.I.T》後，今年睽違15年以Netflix《毒梟聖徒》回歸小螢幕。他在劇中飾演韓國商人「姜仁久」，與黃晸珉、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫、張震等展現默契配合。河正宇曾和朱智勛合作過「雙千萬電影」《與神同行》，接著還有待上映的《綁架》。哥倆好會在節目上展現什麼樣的化學反應，令粉絲們相當期待。



朱智勛則作品邀約不斷，從喪屍題材的《屍戰朝鮮》，到去年底劇終的懸疑推理劇《智異山》。目前待上映的電影有：《綁架》（與河正宇合作）、《Silence》（與李善均合作）、《Gentleman》（與朴誠雄合作），前陣子則敲定與韓孝周合作《秘密森林》李秀延編劇新作‎《支配物種》‎，並收到‎《重症外傷中心：黃金救援》‎的男主角出演提案。另外，朱智勛曾和崔珉豪一起代言過百齡罈，呂珍九則曾在《西洋古董洋果子店》中飾演朱智勛的幼年時期。



崔珉豪的Netflix新作品《閃耀國度》（共8集）將於下月（11月）4日公開，以高壓的時尚界為背景，描述一群為了寫成時尚（fashion）讀作熱情（passion）的時尚界奉獻人生的年輕人，關於他們的夢想、愛情與友情，並在三者間尋求平衡的超現實主義羅曼史。同月15日，還可以在Netflix看到他出演的人氣日綜‎《全員逃走中》‎。



呂珍九今年與文佳煐主演《Link：盡情吃，用力愛》，之後還和趙怡賢、金惠奫、羅人友、裴仁爀等人合作翻拍自同名電影的《同感》，將於下月16日上映。繼電影《1987》後，呂珍九也有望與河正宇再合作《劫機》。這四位藝人的關係實在是剪不斷、理還亂啊（笑），好期待節目播出！

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