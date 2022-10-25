「下定決心成為怪物！」珍榮12月新電影《聖誕頌歌》一人分飾雙胞胎兩角並展開復仇大計！

由《惡魔法官》《柔美的細胞小將》的珍榮所主演的驚悚動作電影《聖誕頌歌》，預計將於今年底在韓上映，他將飾演一對雙胞胎兄弟，不過弟弟不幸死亡而由哥哥展開復仇。

電影《聖誕頌歌》是由朱元奎作家的同名原著小說改編，由曾執導OCN懸疑系列《救救我》的金成洙導演拍攝成電影，他能夠將動作懸疑的微妙氛圍極大化，相信將帶給觀眾們目不轉睛的緊湊劇情發展，以及精彩的動作場面。而憑藉電視劇《惡魔法官》《柔美的細胞小將》以及Netflix電影《夜叉》等深受觀眾們喜愛的大勢演員朴珍榮，也將在此片中挑戰一人分飾雙胞胎兄弟。



朴珍榮飾演一位在聖誕節早晨發現了弟弟的屍體，而為了要替死去的弟弟月宇復仇，而獨自進入少年院的雙胞胎哥哥日宇，兩個截然不同的人物將考驗珍榮的演技。本片中珍榮還將與《愛的迫降》《夫妻的世界》中的金永敏、《奇怪的數學家》怪物新人金東輝、《極惡對決》《犯罪都市》的許棟元等演員合作，共同呈現今年底最壓軸最驚悚的作品。海報上的珍榮有著堅定的眼神，更寫著「下定決心成為怪物」，令人對他即將展開的浴血復仇計畫相當好奇。



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