天加一「OCJ NEWBIES」第二次公佈新成員：香港成員SING被隊長LEX視為隊中必紅成員！

天加一文化傳媒(One Cool Jacso)新人廠牌OCJ Newbies今日通過官方SNS頻道公開多6名新成員，加上之前公佈的13位，一共19名成員！

今次公開的新成員包括3位韓國成員WAIN、JIHAN、SANGWOO；



印尼成員ZAYYAN、香港成員SING及中國成員國浩。



今次公開的6名新成員有如上次一樣，在隊長LEX 的帶領下，同樣地以綠色和紅色相協調的乾淨利落的校服風格拍攝。隊長LEX之前參加過SBS電視台的選秀節目 ，加上多次拍攝經驗，在場指導6位新成員各種pose。2002年出生剛滿20歲，擁有183身高的SING，被LEX極為看好，並認為香港成員SING和LEO是兩大門面！SING得知隊長特别看重他，由於隊長特別喜歡吃，並說若然LEX有機會來香港的話，約定一定要請他去吃港式點心和海鮮！

天加一打造的男團，從出道前開始就是「話題製造者」！被韓國傳媒喻為迅速成長為全球大勢偶像！天加一新男團將於下年年初正式出道，男團名快將公開，各地粉絲都熱烈討論及期待！



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