天加一「OCJ NEWBIES」第二次公布新成员：香港成员SING被队长LEX视为队中必红成员！

天加一文化传媒(One Cool Jacso)新人厂牌OCJ Newbies今日通过官方SNS频道公开多6名新成员，加上之前公布的13位，一共19名成员！

今次公开的新成员包括3位韩国成员WAIN、JIHAN、SANGWOO；



印尼成员ZAYYAN、香港成员SING及中国成员国浩。



今次公开的6名新成员有如上次一样，在队长LEX 的带领下，同样地以绿色和红色相协调的干净利落的校服风格拍摄。队长LEX之前参加过SBS电视台的选秀节目 ，加上多次拍摄经验，在场指导6位新成员各种pose。2002年出生刚满20岁，拥有183身高的SING，被LEX极为看好，并认为香港成员SING和LEO是两大门面！SING得知队长特别看重他，由於队长特别喜欢吃，并说若然LEX有机会来香港的话，约定一定要请他去吃港式点心和海鲜！

天加一打造的男团，从出道前开始就是「话题制造者」！被韩国传媒喻为迅速成长为全球大势偶像！天加一新男团将於下年年初正式出道，男团名快将公开，各地粉丝都热烈讨论及期待！



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