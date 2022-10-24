「I Say～MAMA MAMAMOO～」她們要在2023年跟台灣的MOO MOO見面啦！

台灣的MOO MOO尖叫！！！！！！！！

實力派女團MAMAMOO於2014年出道，成員頌樂、玟星、輝人及華莎4人4色，成軍8年來團體之間擁有滿滿團魂，在歌壇穩站人氣女團的地位。她們10月相隔近1年推出第12張迷你專輯《MIC ON》，主打歌《ILLELLA》攻佔各大排行榜，甫公開就登上Bugs一位，除了合體舞台，她們同時宣布另一項好消息，即將開啟「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 巡迴演唱會」，台北站預計在2023年1月14日登場，這也是她們繼2019年後，睽違將近4年再度訪台！





MAMAMOO過去曾與MOO MOO（粉絲名稱）相約台北再見，主辦單位「遠雄創藝」24日捎來一項好消息，巡迴演唱會「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 」預計先在11月18日首爾揭開序幕，緊接將前往日本、香港等地開唱，而她們也遵守承諾即將在2023年1月14日於林口體育館登場，勢必吸引大批MOO MOO到場支持。



不僅如此，台北站演唱會將是4人完整合體到場，她們2019年在台連唱兩場5000人專場演唱會，演出共動員1萬粉絲到場支持，人氣紅不讓的她們，這幾年除了專注在團體活動上以外，也各自展開精彩的solo活動，華莎、輝人、玟星、頌樂推出的專輯擁有好成績，展現絕佳唱功、舞技，以及獨一無二的舞台魅力。

另外，MAMAMOO近期推出新歌《ILLELLA》，中毒性極強的旋律、深厚的唱功深受歌迷喜愛，這回宣佈開啟巡迴演唱會，必將帶來主打歌，讓粉絲一睹最新的舞台演出，歌迷也相當好奇MAMAMOO會帶來怎樣的亮麗歌單與節目演出。



主辦單位遠雄創藝為遠雄集團旗下新創公司，致力於推廣國內外現場娛樂活動，包括國內外演唱會、見面會、運動賽事與主題展覽，希望創造台灣藝文娛樂產業的新契機。MAMAMOO巡迴演唱會「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 」相關活動訊息請持續追蹤遠雄創藝 Farglory Creative官方臉書粉絲專頁。

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