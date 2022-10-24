李燦赫帶來行為藝術級舞台：現場剃頭、落髮送給粉絲！網：「看歌詞後完全能理解他」

李燦赫在昨天的《人氣歌謠》帶來新專輯主打歌《Panorama》，在台上演唱的同時接受理髮、並將髮絲分發給現場歌迷，其實這一切都是他專輯概念的一部份。

李燦赫與理髮師一同登場，理髮師為他圍上印有專輯名「ERROR」的圍布，隨後從口袋拿出理髮器開始理髮。 隨著漂染成白色的頭髮一片片掉落，李燦赫逐漸換上新的形象，兩人在最後一個音符結束時精準地回到一開始的坐立姿勢。



不僅如此，李燦赫還將剪下的頭髮送給來現場應援的歌迷。 一位歌迷在網上PO出認證照並寫下他的理解：「今天的逆向應援是燦赫新鮮剪下的頭髮。 想到這張專輯的概念，覺得這是一種遺物。 活著的李燦赫（的一部份）經過修剪成為死去的李燦赫，並將死亡分享給大家。」



오늘 인가 찬혁 역조공은 갓 자른 찬혁의 머리카락이었어요



받고 정말 별 생각을 다 했는데 앨범 컨셈 생각하니 유품인가 싶기도 했고… 살아있던 이찬혁(의 일부)이 잘림으로서 죽은 이찬혁이 된 것인데… 죽음을 나눠준 걸까 요런 생각도 들고 그랬다네요 pic.twitter.com/FQPEywbvVm — 초록창가 (@akmufan_GRWD) October 23, 2022

李燦赫本月17日發行首張SOLO專輯《ERROR》，概念發想來自他對自我的提問：「如果人生即將結束，會後悔嗎？ 」專輯講述了李燦赫意外死亡及過程中的思考：在第1首歌《目擊談》裡遭遇交通事故，第2首歌《Siren》裡被急救車送往醫院，第3首歌《Panorama》中瀕臨死亡才開始回顧人生，第6首歌《最後道別》在永遠離開前與前女友告別，《未接來電》感慨與父母的關係就像錯過之後難以回撥的來電，最後一曲《 葬禮希望》則描繪過早到來的葬禮。MV海報裡的「報紙」頭條就是「李燦赫交通事故現場」：



之前在《M Countdown》帶來主打歌的初舞台時，李燦赫戴著寫有「ERROR」的口罩，接受MC采訪時一言不發、上臺後背對觀眾演唱，即是與1號曲目《目擊談》相連的概念：因事故陷入昏迷、出現ERROR，只能聽見別人講話卻無法開口回應。



22日在《Show！ MusicCore》表演時仍背對觀眾但在面前放了一面鏡子，含義是靈魂已遊走在另一個世界，但就像歌詞裡的「不能就這樣死去」，鏡中倒影代表短暫恢復神智。



昨日的理髮則象徵死亡後獲得重生。 音樂節目的舞台都必須與電視台提前商議，因此李燦赫的一系列表演也絕非突發行動，而是傾注了他獨特的思考。



這次表演令不少網友驚訝和讚歎：「真的是藝術家」、「想做的事全都去做，太帥氣了」、「表演讓音樂更加完整」、「專輯的整體感好棒」、「粉絲也理解了藝人希望表達的message，雙方帥氣」、「錄製結束後他還買了咖啡送給粉絲，說大家可能嚇到了kkk」、「音樂市場需要這樣與眾不同的人」。



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